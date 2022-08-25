Лас-Вегас, США, , 12:37 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с нападающим Филом Кесселом. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба команды

Фил Кессел Michael Miller

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. Зарплата 34-летнего хоккеиста составит $1,5 млн.

На драфте НХЛ 2006 года Кессел был выбран клубом «Бостон Брюинз». Также он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз» и «Аризону Койотс».

В составе «Питтсбурга» он дважды выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.