Лас-Вегас, США, 25 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с нападающим Филом Кесселом. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба команды

Michael Miller Фил Кессел

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. Зарплата 34-летнего хоккеиста составит $1,5 млн.

На драфте НХЛ 2006 года Кессел был выбран клубом «Бостон Брюинз». Также он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз» и «Аризону Койотс».

В составе «Питтсбурга» он дважды выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.