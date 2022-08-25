Москва, 25 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Ростуризму и РЖД Минтрансу совместно выработать решения по развитию туроператорской железнодорожной перевозки в срок до 12 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Fonday.ru Железная дорога

Вопрос организации туристической железнодорожной перевозки находится в стадии обсуждения на межправительственном согласовании. Речь идёт о туристических ж/д чартерах, а предложения туроператоров сводятся к необходимости наращивать сотрудничество с РЖД и вне организации дополнительных поездов.

При сами туроператоры что им нужны блоки мест по специальным туроператорским тарифам и гибкая система бронирования с удобным интерфейсом, а не чартерные железнодорожные поезда. Рассматривается вариант возможности приобретения туроператорами блоков мест в объёме 40-50 в регулярных поездах.

По их мнению, вариант чартерных ж/д поездов влечёт за собой множество сложностей: выделение специальных «ниток» под маршруты чартерных поездов, возможное увеличение времени пути при недостаточно низкой цене и нехватка вагонов. Фактически, чартерные поезда можно запускать только в пик сезона и только по немногочисленным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в регионах России стартует летняя чартерная программа.

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