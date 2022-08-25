Таллин, , 12:36 — REGNUM Будущее российских специалистов, приглашенных местными фирмами и предприятиями в Эстонию по рабочим визам, под большим вопросом. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии в своем комментарии на запрос журналистов.

Виза Spasemstranu.com

По данным ведомства, в Эстонии трудоустроено 1 659 граждан России, каждый четвертый из них (472) — специалист высшей квалификации. Их будущее на эстонском рынке труда «неопределенно», — отметили в МВД.

Возможность сделать для ряда работников исключение законодательно предусмотрена, однако как это будет реализовано на практике и в каких масштабах, неизвестно.

«Изменения не коснутся тех граждан России, которые уже имеют краткосрочную регистрацию для работы в стране и ранее выданную Эстонией визу. Они смогут продолжить работу до окончания срока действия соответствующих документов», — уточнили в МВД республики.

C 30 июля 2022 года Эстония отказывает в регистрации работы гражданам России и Белоруссии на основании шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, а свои рабочие визы Эстония уже не выдает.