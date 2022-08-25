Москва, 25 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Инфраструктурные облигации дадут новые возможности для строительства наемного жилья, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможности использования механизма инфраструктурных облигаций в сфере строительства. Если раньше с помощью таких облигаций можно было строить, к примеру, детские сады, школы, поликлиники, то теперь их можно использовать для строительства жилья, предназначенного для социального и коммерческого найма, пояснили в правительстве РФ.

По словами Разворотневой, во всем мире наемное жилье считается долгосрочной надежной инвестицией, в которую граждане и юридические лица охотно вкладывают деньги.

«Однако для того, чтобы этот принцип заработал в России, нужно еще многое сделать. Арендное жилье должно быть доступно для всех. А это станет возможным, только если ввести государственные субсидии на найм», — отметила депутат в своем телеграм-канале.