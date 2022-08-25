Москва, , 12:44 — REGNUM Масштабы кризиса, вызванные действиями Запада по отношению к б. УССР, начинают осознавать во всём мире, поэтому большинство стран ООН не поддержало антироссийское заявление Киева. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 августа в эфире «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала итоги голосования в ООН. Как сообщало ИА REGNUM, менее трети государств, входящих в международную организацию, поддержали заявление Киева с осуждением России за спецоперацию.

«Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами [б. УССР] в антироссийской идеологии», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация вокруг б. УССР, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов. Все осознали, что это не просто некие противоречия в регионе, это западные либеральные диктатуры, используя киевский режим, взялись за передел мира.

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