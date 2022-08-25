Калининград, 25 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшийся устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, сообщили 25 августа в пресс-службе ФСБ.

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Уточняется, что был задержан гражданин РФ, местный житель 1967 года рождения. На его участке в тайнике были найдены самодельная бомба, агитационная литература, а также переписка с активными участниками нацполка и символика запрещенной организации.

По словам самого задержанного, представители «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вышли на него после того, как он написал на бот в телеграм-канале советника министра внутренних дел киевского режима Антона Геращенко.

«Сказали, что нужно купить компоненты. Я купил для изготовления самодельного взрывного устройства, для того чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района. Это объект Балтийского флота», — сказал задержанный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».