Москва, , 12:33 — REGNUM Даже осознав необходимость перехода на новую идеологию противостояния с Западом с идеологической платформы дружбы с Западом, общество нашей страны сталкивается с проблемой отсутствия идеологической альтернативы при остром нежелании элиты хоть что-то менять, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вся та сложность, на основе которой можно было создать то, во что можно было бы переобуться, убита в результате регресса. Подражатель — это существо намного более простое, чем то, что предлагает альтернативы тому, на чем настаивает подражатель. Альтернативы эти неубедительны, потому что стран, в которых осуществляется что-то альтернативное просто нет. Не надо говорить про Китай. А предложение снова указывать пути человечеству нестерпимо отдает дискредитированным и ненавистным «совком». Никакой властной отмашки, чтобы по-настоящему переобуться нет и в помине», — заявил Кургинян.

Но даже если власть и элита начнет в какой-то части начнет переобуваться во что-то что ей не любо, как вдруг будет сказано, что мы замиряемся с Западом и возвращается западная благодать и припомнят, что ты сдуру начал во что-то переобуваться. Этого опасение тоже есть в нашем обществе.

«В высшей страте осталось очень много вполне влиятельных людей, которые вполне сочетают осторожность с отказом переобуваться. Ты начнешь переобуваться, они на тебя обидятся, а кто, собственно, тебя поддержит — непонятно. Что ты делаешь в таких условиях? Ты говоришь, что положено слегка напыщенным, а значит неубедительным образом, о том, что [на территории бывшей УССР] все плохо, а у нас все хорошо. А потому наша борьба — это борьба добра со злом», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что таким образом нельзя формировать общественное мнение, пусть это и в миллион раз лучше, чем вопли ненависти по отношению к спецоперации. Но будучи в миллион раз лучше, это может породить лишь то, что мы имеем по факту. Общество десятилетиями воспитывали так, чтобы оно было неспособно мобилизоваться. И тем более оно неспособно будет мобилизоваться, если призывы будут звучать неубедительно и из уст тех, кто все предыдущее время только и делал, что вещал с платформы благостности Запада.