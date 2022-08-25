Сыктывкар, 25 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Коми для тушения лесного пожара вблизи Ухты проведут передислокацию пожарных парашютистов — 38 специалистов прибудут в ближайшее время для борьбы с возгоранием, сообщает правительство республики.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

«Из Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле города. Для ликвидации пожара со вчерашнего дня применяется вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжёлая техника […] Наращивание группировки сил и средств продолжится. При необходимости будут использованы имеющиеся резервы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тушение пожара на торфяном болоте вблизи Ухты осложняет погода .