Ижевск, 25 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Проект реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске представили министру культуры России Ольге Любимовой. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что это знаковый проект для республики, именно с него, фактически, начиналась история Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства региона. Он обещал закончить реконструкцию в течение ближайших пяти лет.

пресс-служба правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр культуры России Ольга Любимова

В рамках реконструкции предстоит огромный объем работ — изменения затронут около 20 тыс. кв. метров площади объекта.

Следующий этап — разработка научно-проектной документации для проведения реконструкции. Она подразумевает сохранение исторического облика здания, наполнение новым содержанием, отражающим запрос города на развитие экономики знаний.

По словам Любимовой, самое важное сейчас — это этап проектировки, именно от него зависит судьба реконструкции и объекта культурного наследия. Бречалов и Любимова договорились вместе проработать варианты реализации проекта после подготовки всей необходимой документации.

Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поддержал включение проекта в Федеральную адресную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о необходимости реконструкции глава корпуса завода ведутся долгие годы. О скорейшем начале изыскательских работ глава Удмуртии Александр Бречалов говорил еще летом 2019 года. Тогда ожидалось, что реконструкция продлится в течение трех-четырех лет, а работы на территории всего комплекса завода оценивалась в 3−5 млрд рублей.

Последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. В 2018 году из-за пожара обрушился обшитый деревом металлический шпиль башни завода — один из самых узнаваемых символов Ижевска.

В октябре прошлого года на территории объекта начались изыскания для оценки состояния главного корпуса Оружейного завода. По итогам изысканий здание было признано пригодным для восстановления и приспособления под современное использование.

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