Симферополь, 25 августа 2022, 12:32 — REGNUM Девушка и юноша, отдыхающие в посёлке Черноморское Крыма, на видео поздравили жителей б. УССР с так называемым «днём независимости», активно используя нацистские лозунги и оскорбления в адрес граждан и президента России, а затем опубликовали видео в социальных сетях.
Сейчас подростков установили сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, один из подростков вместе с семьёй приехал из Мариуполя, сообщил «Крыминформ».
Извинения, уже со слезами на глазах, принесли и сами подростки.