Симферополь, 25 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Девушка и юноша, отдыхающие в посёлке Черноморское Крыма, на видео поздравили жителей б. УССР с так называемым «днём независимости», активно используя нацистские лозунги и оскорбления в адрес граждан и президента России, а затем опубликовали видео в социальных сетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Сейчас подростков установили сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось, один из подростков вместе с семьёй приехал из Мариуполя, сообщил «Крыминформ».

«Приношу глубочайшие извинения. В тот момент, когда мы уезжали из Мариуполя, мы все это видели, видели фашистские наклонности в адрес нас и нашего народа. Никто нас не спасал. Нас принимала российская сторона», — пришлось извиняться за своё чадо женщине.

Извинения, уже со слезами на глазах, принесли и сами подростки.

«Поступила очень неправильно и высказала свое ужасное мнение о Российской Федерации и ее гражданах. Я приношу свои искренние извинения за все мои слова и обещаю, что больше такого не повторится», — сказала девушка.