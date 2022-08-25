Багдад, , 12:33 — REGNUM СМИ сообщили о прибытии в Ирак командующего иранским спецподразделением «Кодс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани.

Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Каани Leader.ir

Как сообщает Foreign Policy, это уже десятый визит Каани в Ирак за последние месяцы. По информации издания, Каани ведёт переговоры с представителями иракских политических элит о формировании нового правительства страны. За это время глава спецслужбы «Кодс» неоднократно встречался с членами правительства Ирака, главами оппозиции и лидерами местных политических движений.

В то же время, сообщает Foreign Policy, США на иракском направлении проявляют меньшую активность, чем Иран. За последние полгода высокопоставленные представители американского правительства посетили Багдад только дважды.