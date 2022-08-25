Киев, , 13:02 — REGNUM Дмитрий Наумов

Потери Дарья Драй © ИА REGNUM

Потери вооруженных сил бывш. УССР близки к 200 тысячам человек Спустя полгода после начала специальной военной операции появляется все больше информации о катастрофическом состоянии армии бывш. УССР. Эксперты обсуждают попавшие в сеть документы из генерального штаба вооруженных сил бывш. УССР, согласно которым начальник главного управления морально-психологического обеспечения генерал-майор Владислав Клочков и и. о. начальника управления по работе с сержантским составом штаб-сержант Александр Ежаковский докладывают руководству бывш. УССР об огромных потерях, которые достигают уже цифры в 191 тысячи человек убитыми и ранеными.

Надо отметить, что эти цифры, скорее всего, не соответствуют действительности. Данные практически точно занижены, в том числе и потому, что учёт пропавших без вести штабисты бывш. УССР не ведут в принципе. Также не учитываются многочисленные дезертиры. Все меньше мужчин в готовы призываться, а призванные — участвовать в боевые действиях. Есть данные, что 80 процентов призванных в первую, самую массовую, волну мобилизации, уже убиты, ранены, или дезертировали. В итоге, несмотря на дальнейшие постоянные попытки мобилизации, некомплект подавляющего большинства частей армии бывш. УССР составляет около 50 процентов. Все это позволяет предположить, что реальный уровень потерь раза в полтора выше, чем указывается во внутренних штабных документах оборонного ведомства.

Схожие оценки потерь дают и военные специалисты западных партнеров бывш. УССР. Ещё в июне бывший заместитель командующего войсками США в Европе Стивен Твитти сообщил, что потери вооруженных сил бывш. УССР могут превышать 200 тысяч человек. К таким выводам он пришёл, сравнив количество мобилизованных граждан с реальной численностью армии.

На морально-психологическое состояние армии очень сильно также влияет крайне низкий уровень обеспечения солдат. Несмотря на громкие заявления Киева о мощной помощи Запада, реально удаётся нормально обеспечить — одеть, снарядить и вооружить — только каждого третьего бойца. Не исключено, что этот фактор настолько серьезно сказывается на военнослужащих, что является одной из причин настоящего вала самоубийств в армии бывш. УССР.

Активно обсуждается доклад уже упоминавшегося начальника главного управления морально-психологического обеспечения генерала Владислава Клочкова. Судя по этому докладу, причины эпидемии самоубийств в рядах армии бывш. УССР различаются для офицеров и солдат. Первые кончают с собой от понимания положения вещей, вторые — от неподготовленности и необеспеченности. Вот как комментирует Клочков ситуацию с рядовым составом: «Основными причинами, побуждающими военнослужащих совершать самоубийства, является то, что 70 процентов личного состава подразделений ранее не участвовали в боевых действиях и не имели опыта прохождения срочной военной службы».

По поводу командного состава Клочков сообщает главнокомандующему Валерию Залужному, что только в период с июня по август покончили с собой более 120 офицеров, которые командовали частями армии. Например, 31 июля стало известно о самоубийстве заместителя командира 14-й механизированной бригады, 1 августа — командира 66-й механизированной бригады. В этот список попал даже полковник главного управления разведки генштаба вооруженных сил бывш. УССР, который явно был больше, чем другие, осведомлён о реальной картине на фронте.