Самара, 25 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Мобилизовать все силы и ресурсы для недопущения возникновения лесных пожаров в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 25 августа он сообщил на совещании по вопросу сохраняющейся пожароопасной обстановки в регионе.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

Азаров подчеркнул, что в настоящее время наблюдается пик пожароопасного сезона, в связи с этим необходима максимальная концентрация и полная готовность к ликвидации возгораний.

«Этот период надо пройти без потерь. Ни в коем случае нельзя утратить бдительность. Ухо востро. Мы с вами переживали сложные периоды и знаем прекрасно, какой ущерб может нанести пожар, как непросто его ликвидировать», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что в ближайшие десять дней в регионе останется сухая, жаркая погода. Дневная температура будет держаться на уровне от +30 °С до +35 °С.

Глава региона отметил, что также необходимо обеспечить противопожарную безопасность на особо охраняемых федеральных территориях (в национальных парках «Бузулукский Бор» и «Самарская Лука», в Жигулевском заповеднике).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2021 года в Борском районе Самарской области произошел крупный пожар, которым было охвачено несколько сел и национальный парк «Бузулукский бор». В связи с высоким классом пожарной опасности в Самарской области действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лесничества автомобилей.