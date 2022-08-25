Москва, 25 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Соревнования скейтбордистов в дисциплине «парк» прошли в рамках Всероссийской Спартакиады. Турнир состоялся 25 августа в Москве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скейтбордисты

У мужчин победителем стал Ивон Мартинез. Второе место занял Александр Гусев. Замкнул тройку Дмитрий Двойнишников.

У женщин победа досталась Лилии Суханьковой. Второй стала Вера Навалихина, третьей — Александра Стаменкович.

Отметим, что все шестеро призёров представляют Москву.