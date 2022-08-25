Сеул, , 12:32 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, главу южнокорейского правительства будет сопровождать вице-спикер Национального собрания (парламента) Чон Чжин Сок.

В ходе встречи с журналистами Хан Док Су намекнул о своем визите в Японию, а также предупредил, что не стоит ожидать от этой поездки решения вопросов, касающихся исторических споров.

Напомним, что бывший премьер-министр Японии был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга.

Как сообщало ИА REGNUM, на проведение намеченных на 27 сентября похорон Синдзо Абэ планируется потратить порядка 250 млн иен (около $1,8 млн).

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