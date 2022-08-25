София, , 12:29 — REGNUM Апелляционный суд болгарского города Варна отказал в экстрадиции в РФ российского гражданина Алексея Алчина, ранее обвинявшегося в хулиганстве и провокационных действиях на территории Болгарии. Об этом 25 августа сообщает БНР.

Согласно официальной информации, представители болгарской Фемиды не нашли состава преступления в участии Алчина в антироссийских выступлениях в Софии, Варне и других городах Болгарии. Кроме того, варненские судьи оправдали его по основным пунктам, предусматривающим наказание за публичное надругательство над государственными символами.

Алчин освобожден из-под стражи и восстановлен в правах «политического иммигранта» в Болгарии. Решение Варненского суда обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Алчин публично сжег в Болгарии свой паспорт гражданина РФ. В его защиту в болгарском суде выступил другой «российский оппозиционер» — бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Генеральной прокуратуре Болгарии, решение по делу Алчина может быть пересмотрено на уровне болгарского Верховного суда. По некоторым данным, активист призывал к антиправительственным акциям в Болгарии.