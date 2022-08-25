Белгород, 25 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Место трагедии, которая произошла в Белгороде 3 июля, посетил 25 августа народный артист РФ Олег Газманов. Об этом рассказал в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Страница Вячеслава Гладкова в ВК Вячеслав Гладков и Олег Газманов у народного мемориала

В жилом квартале в результате обстрела ВСУ ПВО погибли мирные жители. На месте возник народный мемориал.

«Возложили цветы, прошлись по улицам, которые располагались в эпицентре взрыва. До сих пор помню каждую минуту этого самого длинного дня. Но, несмотря на давление, несмотря на напряжённость ситуации, мы ежесекундно должны помнить: нас не сломить!» — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Газманов выступит в Белгороде 26 августа в рамках музыкального фестиваля «BelgorodMusicFest — Борислав Струлёв и друзья».