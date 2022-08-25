Джакарта, , 12:27 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии Комьен Петрус Голосе заявил, что на протяжении 2021 года в стране расследовали 774 дела с 1248 подозреваемыми, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Агентство выявило до 85 сетей по продаже наркотиков в течение 2021 года. В Индонезии есть сети, связанные с наркотиками на международном уровне.

«Выявлены 24 международных сетей и 61 национальная сеть», — заявил глава национального агентства по борьбе с наркотиками.

«Количество клиентов в больших залах и реабилитационных центрах составляет 1511 человек», — пояснили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Стэнфордского университета, Индонезия и еще три страны вошли в список государств с самой низкой пешеходной активностью.

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