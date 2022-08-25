Ереван, , 12:27 — REGNUM Бывший начальник генштаба вооружённых сил Армении генерал-полковник Мовсес Акопян против введения платы, позволяющей сократить срок службы в армии. Об этом он заявил агентству News. am.

Мовсес Акопян

Он заявил, что все должны проходить военную службы, независимо от положения. Кроме того, генерал считает, что подобное нововведение негативно повлияет на морально-психологическое состояние военнослужащих.

«Это повлияет не только на армию, но и на семьи, потому что сын скажет отцу: какой ты родитель, что не освободил меня от армии, другой родитель одолжил, взял кредит и освободил своего сына от армии», — сказал Акопян.

Напомним, минобороны Армении разработало законопроект, в котором предлагается брать 24 млн драмов (около 3,5 млн рублей) с желающих вместо двух лет отслужить 4,5 месяца.

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