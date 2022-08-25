Ереван, 25 августа 2022, 12:27 — REGNUM Бывший начальник генштаба вооружённых сил Армении генерал-полковник Мовсес Акопян против введения платы, позволяющей сократить срок службы в армии. Об этом он заявил агентству News. am.

Мовсес Акопян
Мовсес Акопян

Он заявил, что все должны проходить военную службы, независимо от положения. Кроме того, генерал считает, что подобное нововведение негативно повлияет на морально-психологическое состояние военнослужащих.

«Это повлияет не только на армию, но и на семьи, потому что сын скажет отцу: какой ты родитель, что не освободил меня от армии, другой родитель одолжил, взял кредит и освободил своего сына от армии», — сказал Акопян.

Напомним, минобороны Армении разработало законопроект, в котором предлагается брать 24 млн драмов (около 3,5 млн рублей) с желающих вместо двух лет отслужить 4,5 месяца.

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