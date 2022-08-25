Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В преддверии начала нового учебного годам родителям петербургских школьников рассказали, как правильно выбирать одежду и обувь для школы. Рекомендациями 25 августа поделилась руководитель учебно-методического отдела Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, врач травматолог-ортопед Наталья Долженко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее агентство сообщало, что в базовый гардероб школьников входит 11 и 22 предмета для первоклассников и первоклассниц, соответственно. Для мальчиков нужны брюки и рубашки, а для девочек блузки, юбки и платья. Теперь разберёмся, каким вещам стоит отдать предпочтение, а от каких отказаться.

«Школьная форма должна быть прежде всего для ребёнка комфортной, удобной и безопасной. Министерство образования и науки определило минимальные требования к форме. Они должны соответствовать общепринятыми в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», — отметила Долженко.

Также одежда должна соответствовать погоде, месту проведения занятий и температуре в помещении. Стоит отметить, что сами школы могут устанавливать свои требования к форме. Нередко для каждой группы классов выбирают определенный цвет. Например, синий, бордовый или чёрный.

«Видов одежды у школьника должно быть несколько. Это обязательно повседневная одежда, это парадная одежда и спортивная одежда», — продолжила специалист.

Наталья Долженко добавила, что форма не должна содержать фурнитуру, которая небезопасна. На ней не должно быть символики асоциальных, неформальных молодёжных объединений, а также такой, которая пропагандирует противоправное поведение.

«Одним из основных требований к школьной одежде является её удобство. Одежда должна быть подобрана по размеру и иметь подходящий крой. Швы не должны натирать, давить и вызывать каких-то аллергических реакций», — сообщила Долженко.

Выбирать вещи нужно из натуральных тканей, чтобы они могли пропускать воздух. Отдавать предпочтение следует изделиям из шёлка, шерсти, льна, хлопка и вискозы. От синтетики лучше отказаться.

Родителям не рекомендуют брать одежду слишком на вырост. Форма не должна сидеть мешком на ребёнке, но в тоже время не должна плотно прилегать, сковывая движения. Одежда может быть немного больше по размеру, а конкретно в длину.

Касательно обуви специалист рекомендует выбирать прежде всего удобные изделия из натуральных материалов. Задник должен хорошо фиксироваться на ноге, но не натирать. Каблук для первоклассников допускается высотой до двух сантиметров.

Напомним, что, данным Петростата, собрать в первый класс девочку обойдётся дороже, чем мальчика. Разница составляет порядка 4,6 тыс. рублей.

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