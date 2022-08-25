Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области 1 сентября следить за общественным порядком будут 400 полицейских и 200 дружинников, также подготовлен резерв из ОМОН. Накануне Дня знаний школы обследуют кинологи, в самих образовательных учреждениях усилят меры безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания заседании антитеррористической комиссии, оперштаба и совета безопасности по предупреждению ЧС.

День знаний Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Глава региона Алексей Русских поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в каждой образовательной организации. По данным минпросвещения, учреждения оснащены пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей, в настоящее время решаются вопросы по организации пропускного и внутриобъектового режимов.

Всего на территории региона насчитывается 746 образовательных организаций. По данным управления Росгвардии, все объекты прошли процедуру обследования и категорирования, школы оборудованы тревожной сигнализацией. С начала года здесь провели свыше 480 учебных тренировок в части отработки действий при возникновении ЧС.

Власти отмечают, что в течение суток до начала учебного года проверят помещения, строения и прилегающие к школам территории. Для этого будут использовать специальные технические средства и привлекут кинологов со служебными собаками.

1 сентября в охране правопорядка и обеспечения безопасности задействуют почти 400 сотрудников полиции, 25 «гвардейцев», 200 народных дружинников. В случае осложнения оперативной обстановки подготовлен резерв из полицейских и ОМОН Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в рамках подготовки к новому учебному году проходит месячник безопасности детей, который завершится 16 сентября. Особое внимание уделяется вопросам безопасности дорожного движения, для чего запланированы открытые уроки, дни права и профилактические акции «Будь ярким, стань заметным!», «Юный пешеход», «Автокресло — детям!».

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