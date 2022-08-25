Айбак, Афганистан, , 12:25 — REGNUM Бывший начальник полиции уезда Хульм афганской провинции Саманган был убит после того, как был освобождён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Надёжные местные источники сообщают, что кари Кадыр, бывший начальник полиции уезда Хульм, арестованный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 августа, был убит сразу после освобождения из-под ареста вечером 24 августа. Он был расстрелян в упор прямо на улице неизвестными лицами.

Тем временем Фронт национального сопротивления опубликовал информационный бюллетень, в котором говорится, что Кари Кадыр был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фронт утверждает, что бывший начальник полиции уезда Хульм был подвергнут пыткам в тюрьме радикалов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Захватив Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили десятки бывших силовиков. Последний случай — убийство 23 августа бывшего солдата в провинции Тахар.