Москва, 25 августа 2022, 12:24 — REGNUM Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», используемые в газопроводе «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде, сообщили 25 августа в пресс-службе Газпрома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.
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