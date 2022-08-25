Москва, 25 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», используемых в газопроводе «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде, сообщили 25 августа в пресс-службе Газпрома.

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«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.

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