Татьяна Иващенко, 25 августа 2022, 14:39 — REGNUM Пользователи соцсетей шокированы информацией о задержании в Калининграде сторонника киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво.
Местного жителя, гражданина РФ 1967 года рождения задержали сотрудники ФСБ. Злоумышленник планировал по указанию находящихся в Киеве координаторов совершить диверсию и сбежать.
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По месту жительства мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Также были найдены агитационная литература и символика нацполка, переписка с активными участниками этой организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Доказательств для уничтожения киевского режима более чем», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Андрей Б.
«Надеюсь, на таких амнистия за хорошее поведение не распространяется», — пишет Елена А.
«Предатель мерзкий!» — возмущена Эка П.
«Пожизненное ему!» — призывает Влад.
«Кошмар! Спасибо спецслужбам, что оперативно и чётко сработали», — поблагодарила сотрудников ФСБ Лариса М.
«Теперь срок мотать будет до конца жизни», — считает Joe L.
«ФСБ спасибо за работу, 5 кг — это немало беды могло наделать», — отметил Александр М.
«Сейчас поедет проходить 20-летний курс денацификации строгого режима. Глядишь, может ума прибавится», — пишет Sergio.
«Надеюсь, ему пожизненное дадут», — оставила комментарий Наталья. «Да за такое пять пожизненных мало», — ответил ей Тарас Г.
«Разве это гражданин России? Граждане России — это люди, которые не вредят своей стране», — рассуждает Рома.
«Пусть теперь сядет за терроризм! Туда ему и дорога!» — подытожила обсуждения Ольга О.