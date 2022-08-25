* запрещённая в России организация

25 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Информация о поимке в Калининграде сторонника «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво, взбудоражила пользователей соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 14:39 — REGNUM Пользователи соцсетей шокированы информацией о задержании в Калининграде сторонника киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Местного жителя, гражданина РФ 1967 года рождения задержали сотрудники ФСБ. Злоумышленник планировал по указанию находящихся в Киеве координаторов совершить диверсию и сбежать.

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По месту жительства мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Также были найдены агитационная литература и символика нацполка, переписка с активными участниками этой организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Доказательств для уничтожения киевского режима более чем», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Андрей Б.

«Надеюсь, на таких амнистия за хорошее поведение не распространяется», — пишет Елена А.

«Предатель мерзкий!» — возмущена Эка П.

«Пожизненное ему!» — призывает Влад.

Задержание террориста в Калининградской области Цитата из видео «ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области: задержан гражданин России из организации «Азов» (запрещённая в России организация)»

«Кошмар! Спасибо спецслужбам, что оперативно и чётко сработали», — поблагодарила сотрудников ФСБ Лариса М.

«Теперь срок мотать будет до конца жизни», — считает Joe L.

«ФСБ спасибо за работу, 5 кг — это немало беды могло наделать», — отметил Александр М.

«Сейчас поедет проходить 20-летний курс денацификации строгого режима. Глядишь, может ума прибавится», — пишет Sergio.

«Надеюсь, ему пожизненное дадут», — оставила комментарий Наталья. «Да за такое пять пожизненных мало», — ответил ей Тарас Г.

«Разве это гражданин России? Граждане России — это люди, которые не вредят своей стране», — рассуждает Рома.

«Пусть теперь сядет за терроризм! Туда ему и дорога!» — подытожила обсуждения Ольга О.