Ярославль, 25 августа 2022, 13:10 — REGNUM На жителя Ярославля завели уголовное дело за изготовление и продажу скрытых камер. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.
Согласно закону, скрытая камера является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Изготовление и сбыт подобных устройств ограничен на территории РФ, поскольку это создаёт условия для нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни и совершения преступления. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.