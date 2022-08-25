Ярославль, , 13:10 — REGNUM На жителя Ярославля завели уголовное дело за изготовление и продажу скрытых камер. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Вас снимает скрытая камера! Цитата из м/ф «По следам Бременских музыкантов». реж. Василий Ливанов. 1973. СССР

«Сотрудниками органов безопасности установлено, что в 2021 году житель Ярославля 1989 года рождения, самостоятельно изготовил три сумки со скрытым видеорегистратором, которые впоследствии сбыл на территории региона», — рассказали детали в ярославском УФСБ.

Согласно закону, скрытая камера является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Изготовление и сбыт подобных устройств ограничен на территории РФ, поскольку это создаёт условия для нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни и совершения преступления. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.