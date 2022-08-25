Рига, 25 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

С официального сайта президента Латвии (president. lv) исчез русский язык в качестве языка публикуемых пресс-сообщений, новостей и выступлений главы государства. Как сообщила руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, теперь сайт главы государства будет публиковать материалы только на латышском и английском языках.

Как заявила Дейчмане, сделано это в знак протеста против проводимой Россией специальной военной операции. Как решение скажется на коммуникации с русской общиной самой Латвии, она не уточнила.

Русскоязычная версия сайта главы Латвии действовала с первых дней его создания. Это помогало прямо без посредников и переводчиков обращаться к русскоязычному населению страны, составляющему без малого 40% всего населения республики.

Ранее об отказе от русскоязычной версий заявил ряд госучреждений Латвии.