Кемерово, 25 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Кемеровская область вошла в число российских регионов, которые в 2023 году получат субсидии на развитие туризма. Кузбассу на эти цели выделят 87 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Советский плакат Туризм - лучший отдых

Отмечается, что 23 млн рублей пойдут на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов. Ещё 64 млн рублей — на приобретение оборудования, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, организацию зон отдыха.

Также Кемеровская область получит более 20 млн рублей из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий. Средства направят на проведение фестиваля «Динотерра» в Чебулинском округе в 2023 году.

Ранее сообщалось, что гранты от Ростуризма в 2023 году получат 48 российских регионов. На эти средства будут реализованы не менее тысячи проектов в сфере туризма по всей стране. Общая сумма финансирования — около 5,3 млрд рублей.