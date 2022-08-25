* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:21 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочли бы обращение в ислам сотрудника иностранной разведки смерти афганских граждан, убитых во имя джихада этой группировки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём твите от 25 августа Набиль написал, что «ислам — это не религия одной крыши и двух открытых помещений» (то есть его нельзя интерпретировать двояко); во имя ислама и джихада талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили сотни богословов, этнических старейшин, детей, невинных женщин и мирных жителей.

По словам Набиля, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гордятся своим преступлением и даже не опечалены гибелью своих жертв.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настолько гордятся тем, что один-единственный сотрудник иностранной разведки обратился в ислам за всё время их 20-летнего джихада, и так широко пропагандируют это, что, боюсь, они скоро представят его как преемника своего «амир-аль-муминин» («повелитель правоверных» — глава «Исламского Эмирата Афганистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ))», — добавил он с сарказмом.

Тимоти Уикс, сменивший имя на Джабраил Умар после обращения в ислам, является гражданином Австралии и США. Он преподавал в Американском университете Афганистана в годы, предшествовавшие приходу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Тимоти Уикс и один из его коллег были похищены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на улице Дар-уль-Аман в Кабуле в 2016 году и содержались в тайной тюрьме радикалов. Уикс был освобождён в 2019 году в обмен на трёх высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас он вернулся в Афганистан и принял ислам.