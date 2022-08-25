Хартум, , 12:30 — REGNUM США и Судан в полной мере возобновили отношения после 25 лет дипломатического кризиса.

Судан (с) ИА REGNUM

Как сообщает официальное информационное агентство SUNA, со ссылкой на заявление американской дипломатической миссии в Судане, посол Джон Годфри прибыл в Хартум в четверг 25 августа.

«Посол Годфри, как видный представитель правительства США, будет работать чтобы укреплять отношения между народами Америки и Судана и поддерживать их стремление к свободе, миру, справедливости и переходу к демократии. Господин Годфри надеется на продвижение приоритетных задач, связанных с поддержанием мира и стабильности, экономическим развитием и продовольственной безопасностью», — сообщает SUNA.