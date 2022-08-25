Тюмень, , 12:20 — REGNUM В Тюменской области холодильники и плиты будет выпускать завод пищевого оборудования в Ялуторовске. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Завод холодильников Orenburg-gov.ru

В Ялуторовске производят более 10 тысяч единиц продукции для кафе и ресторанов: столы, стеллажи, мойки, ванны, настенные полки, тележки и многое другое. Сырьё и комплектующие поступают от российских предприятий и из дружественных государств.

«По оборудованию идём впереди многих предприятий по стране. В Тюменской области аналогичных производств нет», — подчеркнул директор завода Игорь Зайцев.

На карте отгрузок завода отмечены более 300 городов России, а также Казахстан, Киргизия, Белоруссия.

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