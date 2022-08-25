Москва, 25 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Возможности Европейского центробанка по ужесточению монетарной политики для борьбы с ускорением инфляции сильно ограничены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Guilhem Vellut Европейский центробанк

«Возможности ЕЦБ по более активному ужесточению монетарной политики для борьбы с ускорением инфляции ограничены прежде всего из-за имеющейся высокой долговой нагрузки бюджетов стран еврозоны и предприятий и рисков стремительного роста доходностей гособлигаций, — сказала Степанова. — Также к причинам не столь решительных мер ЕЦБ по ужесточению монетарной политики можно отнести риски усиления рецессии в европейском регионе, разгона инфляции при ультрастимулирующей денежно-кредитной политике европейского регулятора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, защитная функция евро на мировом финансовом рынке планомерно слабеет.