Москва, 25 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В течение последних лет защитная функция европейской валюты на мировом финансовом рынке планомерно ослабевает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Евро

«Сложно прогнозировать дальнейшее укрепление евро по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, так как из-за текущих острых геополитических конфликтов и санкций против одного из основных торговых партнеров Европы в лице России европейские регионы не ждет динамичное восстановление экономики, — сказала Степанова. — К тому же в течение последних лет защитная функция европейской валюты на мировом финансовом рынке планомерно ослабевает. Снижение статуса евро как защитного актива будет наблюдаться и дальше по мере роста договоренностей всё большего количества стран о переходе в международной торговле на расчеты в национальных валютах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, евро теряет свои позиции на фоне прогнозов по развертыванию экономического кризиса в ЕС.