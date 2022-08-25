В МЧС заявили о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Рязань, 25 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В МЧС России располагают информацией, что в лесах Рязанской области были поджоги, заявил 25 августа глава ведомства Александр Куренков.
Лесной пожар
«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он журналистам.
По его словам, в этом деле сейчас разбираются следственные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, рязанские власти рассчитывают в ближайшее время взять под контроль распространение пожара.
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