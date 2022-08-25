Москва, 25 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Евро теряет свои позиции на фоне прогнозов по развертыванию экономического кризиса в европейском регионе, в том числе из-за усиления опасений о приостановке поставок природного газа в Европу из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Santeri Viinamäki Евро

«Также рынок ожидал более решительного повышения процентных ставок от действий Европейского центрального банка, — сказала Степанова. — Реализация рисков падения евро усилится при долгосрочной повышательной динамике мировых цен на углеводороды. Также к потенциальным внутренним драйверам снижения курса европейской валюты можно отнести снижение темпов роста экономики, разрастание дефицита торгового баланса и долгового кризиса, усиление инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о том, как ухудшаются перспективы европейской экономики на зиму 2022–2023 годов.