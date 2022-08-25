Ижевск, 25 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова ознакомилась с ходом реконструкции в здании будущего Театра юного зрителя в Ижевске. Она подчеркнула, что все очень ждут открытия в республике первого ТЮЗа и других учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Yarregion.ru Ольга Любимова

После реконструкции в одном крыле бывшего ДК «Ижмаш» расположится Государственный русский драматический театр Удмуртии, в другой части к концу 2022 года откроется первый в регионе ТЮЗ. Реконструкция здания продолжается с 2020 года в рамках нацпроекта «Культура».

По словам представителя подрядчика, который ведет работы, Алексея Половникова, из-за санкций ранее возникли сложности с доставкой оборудования и сроки реализации проекта немного сдвинулись «вправо», однако сейчас реконструкция идет в соответствии с графиком. Здесь будет смонтировано самое современное сценическое оборудование, которое на 80% произведено в России.

Любимова отметила важность последующего включения театра в программы «Пушкинская карта» и «Большие гастроли» с целью расширения доступности спектаклей для молодежи.

ИА REGNUM напоминает, Театр юного зрителя в Ижевске начал работу в сезоне 1936–1937 годов. Он располагался в здании бывшего клуба «Металлист». В состав труппы входили квалифицированные артисты и режиссеры. Представив ряд постановок, в связи с недостатком средств и отсутствием подходящего здания труппа ТЮЗа была расформирована.