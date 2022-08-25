Москва, 25 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Совету Думы стоит поддержать законопроект о признании б. УССР террористическим государством, отметил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму. Тогда депутат пояснил, что сейчас террористической может быть признана только организация и парламентарии предлагают ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

«Сегодня, 25 августа — внеочередной Совет Государственной думы. Обсудим много неотложных вопросов, но главным будет вопрос по Запорожской АЭС. Наша партия — «Справедливая Россия — За Правду» предлагает законопроект о признании [б. УССР] террористическим государством. Об этом уже не раз заявлял наш лидер Сергей Миронов. И мы, конечно, ждём, что нас поддержат коллеги на Совете Госдумы», — отметил Гусев в своём телеграм-канале.