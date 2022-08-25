Тоталитарная идеология поклонения Западу не дает России с ним воевать
Москва, 25 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Россия 30 лет следовала в парадигме тоталитарной идеологии «нормальной жизни» и благостности всего, что дает Запад, поэтому теперь не способна по-настоящему мобилизоваться на борьбу с этим Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он подчеркнул, что сделать это на полном серьезе — крайне трудно, причем никаких серьезных и крупных действий в эту сторону пока не видать даже в микроскоп. Если бы в предыдущий у населения был сформирован механизм яростного отторжения западного зла, и если бы теперь это зло было бы предъявлено с достаточной страстностью и убедительность, то может быть возникли бы иные принципы построения народной жизни, иные числа добровольцев и иной принцип построения экономики.
Такая модель Запада предъявлялась не для обсуждения, а для ревностного исполнения гражданами страны, а все государственные институты создавались и затачивались на то, чтобы эту концепцию видения Запада всячески претворять и обеспечивать. А всякий гражданин, который отказывается жить по этим прописям признается неполноценным, несовременным или злокозненным. И это касается не только культурных, социальных и трудовых эталонов, это касается всей интимно-личной жизни, воспитания детей. А СМИ всячески денно и нощно занимались развращением этих граждан, превращая их в обывателей при полном уничтожении любой коллективной солидарности.
Он также предложил задуматься, а что испытывают теперь эти люди, которым вдруг заявили, что Запад — это не источник благодати и не объект для подражания, а смертельный враг и жуткий демон. Им все это сказали, но не осмелились объяснить, что «западная благодать» на самом деле является скверной, что Запад несет мир в бездну, и этому надо сопротивляться. Чтобы сказать все это, нужно обладать минимальной убежденностью, а у говорящих этой убежденности нет, потому что сами они по-прежнему убеждены в благостности Запада.