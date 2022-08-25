Москва, 25 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Россия 30 лет следовала в парадигме тоталитарной идеологии «нормальной жизни» и благостности всего, что дает Запад, поэтому теперь не способна по-настоящему мобилизоваться на борьбу с этим Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян

«Если мы хотим мобилизовать наше население на борьбу… с крайней русофобией и планируемым построением античеловеческого бытия, которое вполне может быть названо адом на земле, то надо проявить населению убедительный образ темной силы, с которой надо воевать на [территории бывшей УССР], да и не только. Но предъявлять по-настоящему этот образ можно только объяснив, почему он не был предъявлен раньше и каким-то образом обнулив в сознании населения тот образ Запада, который ему до этого предъявлялся, иначе произойдет сшибка образов», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что сделать это на полном серьезе — крайне трудно, причем никаких серьезных и крупных действий в эту сторону пока не видать даже в микроскоп. Если бы в предыдущий у населения был сформирован механизм яростного отторжения западного зла, и если бы теперь это зло было бы предъявлено с достаточной страстностью и убедительность, то может быть возникли бы иные принципы построения народной жизни, иные числа добровольцев и иной принцип построения экономики.

«Надо отдавать себе отчет, какую психологическую базу создавали у населения в постсоветский и позднесоветский-перестроечный период. Какие незатейливые идея и суждения массированно поселялись в общественном сознании граждан России на протяжение более чем 30 лет. Что именно насаждалось? Говорилось яростно, настойчиво и безапелляционно, что стремление противостоять Западу — это омерзительный совковый бред, что Запад — не враг, а друг, партнер. Что Западу надо не противостоять, с Западом надо сотрудничать, на него надо ориентироваться. Что именно Запад создает оптимальные модели для всего человеческого существования», — напомнил Кургинян.

Такая модель Запада предъявлялась не для обсуждения, а для ревностного исполнения гражданами страны, а все государственные институты создавались и затачивались на то, чтобы эту концепцию видения Запада всячески претворять и обеспечивать. А всякий гражданин, который отказывается жить по этим прописям признается неполноценным, несовременным или злокозненным. И это касается не только культурных, социальных и трудовых эталонов, это касается всей интимно-личной жизни, воспитания детей. А СМИ всячески денно и нощно занимались развращением этих граждан, превращая их в обывателей при полном уничтожении любой коллективной солидарности.

«Сейчас высокие должностные лица откликаются на призывы насаждать какую-то идеологию по принципу «чур меня, не надо». И говорят, что у нас уже есть идеология нормальной жизни. Какой нормальной? Вот этой? Той, которой я только что озвучил? Но разве такой идеологией навязчивой и очень близкой к тоталитарной не является все, что я только что озвучил? Разве эти заповеди не являются заповедями «норррмальной жизни»? Разве Запад не является той самой горой Синай, где избранные россияне получили эти заповеди для устройства постсоветской жизни? И не говорилось ли, что надо десятилетиями водить по пустыне упрямого совка, чтобы он избавился от прежних норм и ориентиров и возлюбил предложенную ему «норррмальную жизнь». Теперь представьте, как сильно все это впитали постсоветские граждане!», — продолжил эксперт.

Он также предложил задуматься, а что испытывают теперь эти люди, которым вдруг заявили, что Запад — это не источник благодати и не объект для подражания, а смертельный враг и жуткий демон. Им все это сказали, но не осмелились объяснить, что «западная благодать» на самом деле является скверной, что Запад несет мир в бездну, и этому надо сопротивляться. Чтобы сказать все это, нужно обладать минимальной убежденностью, а у говорящих этой убежденности нет, потому что сами они по-прежнему убеждены в благостности Запада.