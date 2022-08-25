Москва, 25 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Европейские предприятия опасаются убытков на фоне нехватки энергетических и водных ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Европейские предприятия и бизнесмены опасаются, что их деятельность будет нести убытки на фоне нехватки энергетических и водных ресурсов, электронных компонентов и высочайшей инфляции в целом, — сказала Степанова. — Перспективы европейской экономики на ближайшую зиму ухудшаются после того, как ЕЦБ начал цикл ужесточения монетарной политики, поскольку рекордные уровни инфляции, вызванные в основном ростом цен на энергоносители, начали снижать покупательную способность домохозяйств. Всё это усугубит кризис цен на энергоносители в Европе и будет давить на деловую активность в экономике еврозоны в дальнейшем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что обмеление европейских рек спровоцирует в ЕС серьезный скачок цен.