Зейский район, Амурская область, , 12:22 — REGNUM На одной из дорог в Зейском районе Амурской области не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения. За нарушение закона наказали главу муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Размытая дорога Yarnews.net

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Проезду автомобилей мешали частичное разрушение дорожного полотна и промоина возле водопропускной трубы. При этом проезд автомобилей не был ограничен или запрещён, предупреждающие дорожные знаки не установлены.

Глава района наказан по статье 12.24 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятии мер по своевременному устранению помех в дорожном движении»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане Еврейской АО женщина убирает ямы на дороге своими силами. Она не стала дожидаться решения проблемы властями города.