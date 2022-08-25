Москва, 25 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Постепенное обмеление европейских рек спровоцирует в Европе еще больший рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Pixabay.com Еврозона

«Экономика еврозоны всё больше скатывается в рецессию, основными причинами которой являются рост цен на энергоносители, сохраняющиеся проблемы логистики товаров, высокие темпы инфляции, которая порождает уже саму себя из-за инфляционных ожиданий бизнеса и населения, — сказала Степанова. — Постепенное обмеление рек Европы на фоне аномальной жары спровоцирует еще больший рост цен, в том числе на и без того подорожавшие грузоперевозки и на продукты питания. Электроэнергия станет еще дороже из-за проблем с гидроэнергетикой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика еврозоны не смогла извлечь больших выгод из ослабления курса евро.