Екатеринбург, 25 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось собрать восемь тонн гуманитарной помощи для школьников из Макеевки Донецкой народной республики. В пункт назначения груз прибудет 28 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«Сбор школьных принадлежностей в рамках акции «К школе готов!» объявили 27 июля. Пункт сбора был открыт в Доме добровольцев на улице Крылова. Благодаря волонтерам и неравнодушным гражданам удалось собрать восемь тонн гуманитарной помощи. Это не только школьные наборы, но и спортивный инвентарь», отметил Павленко.

По словам общественника, ученики из Макеевки получат 2700 школьных наборов. Каждый из них включает все необходимые школьные принадлежности и находится в украшенной коробке. Также школы получат ряд учебников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о помощи в восстановлении города в ДНР.