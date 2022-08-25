Кваркенский район, Оренбургская область, 25 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд

Жителя Квакерского района обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодека России. Оренбуржцу инкриминируют убийство беспомощного человека с особой жестокостью, разбой с применением насилия, а также покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, в посёлке Кировск Кваркенского района пьяный мужчина напал на знакомого с целью хищения имущества. Жертве были нанесены травмы. Затем злоумышленник обернул своего знакомого в одеяло, облил спиртосодержащей жидкостью, поджёг и скрылся. Мужчина скончался в больнице от полученных ожогов.