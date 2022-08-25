Бейрут, , 12:31 — REGNUM Официальный представитель ливанского военизированного движения «Хезболла» Аммар аль-Мусауи прокомментировал убийство Дарьи Дугиной.

Хезболла Sdusyria.org

Как сообщает Al-Manar, аль-Мусаи заявил о категорическом неприятии «Хезболлой» террористических методов ведения борьбы. Мусаи также передал соболезнования народу и правительству России, в связи с произошедшей трагедией.

«В связи с трагическим происшествием, унесшим жизнь госпожи Дарьи Дугиной, дочери русского мыслителя и философа Александра Дугина, я выражаю осуждение этого преступления, которое представляет из себя преступный террористический акт. Мы выражаем российскому народу, а также правительству в Москве свои глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие», — заявил Аммар аль-Мусауи.