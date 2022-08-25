Архангельск, 25 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Прокуратура выясняет причины возгорания рейсового автобуса в Архангельске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Https://vk.com/spb_today Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ЧП произошло сегодня утром, 25 августа, на Ленинградском проспекте. Пострадавших нет, люди успели выйти из автобуса.

«В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнения перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье жертвой автоаварии стал двухлетний ребёнок.