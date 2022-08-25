Стокгольм, , 12:35 — REGNUM 25 августа главная оппозиция партия Швеции Умеренные представила обзор восьмилетней миграционной политики, проводимой в стране правящими Социал-демократами. Как заключили в партии Умеренных, Швеции необходимо снизить число мигрантов, прибывающих в страну, пишет новостная служба TT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Сокращение миграционных поток является предпосылкой для того, чтобы мы могли переломить тенденцию и привести политику по интеграции в порядок», — заявила на пресс-конференции официальный представитель партии по вопросам миграции и социального страхования Мария Мальмер Стенергард.

По мнению Умеренных, недавнее изменения миграционного законодательства позволило правительству Швеции выдавать виды на жительства без реальных на то оснований в четыре раза чаще. Стенегард отметила, что её партия идёт на сентябрьские выборы в риксдаг с обещанием ужесточить миграционное законодательство Швеции.

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