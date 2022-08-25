Таллин, 25 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Размер средней пенсии во втором квартале 2022 года вырос в Эстонии на 8% в годовом сравнении и составил 594,2 евро. Об этом сообщил департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

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Средняя пенсия по старости во втором квартале выросла в годовом сравнении на 7,6% до 599,9 евро, а в квартальном сравнении увеличилась на 7,5%. Столь заметный рост пенсии связан с бурным ростом инфляции в стране.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и текущая инфляция. Инфляция в Эстонии за второй квартал превысила 20%.

Отмечается, что с января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены еще на 20 евро. Правительство одобрило также законопроект, согласно которому средняя государственная пенсия по старости с 1 января 2023 года будет полностью освобождена от подоходного налога.

Таким образом, в 2023 году средняя пенсия по старости составит 654 евро с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро.