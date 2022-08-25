Калуга, 25 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Калуге вынесен приговор 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшему начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрию Елистратову и бывшему начальнику калужского городского отделения уголовного розыска Роману Арсенихину, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Калужской области

Следствием и судом установлено, что осужденные, среди которых два сотрудника полиции, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, с 2014 года состояли в преступном сообществе. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На высокопоставленных полицейских Елистратова и Арсенихина возлагалось пресечение любого вмешательства в деятельность преступников со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, злоумышленники занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан. Всего за два года преступное сообщество извлекло «доход» в сумме около 44 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по делу составило более 300 томов. Приговором суда экс-полицейским Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы. Девять осужденных получили от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы от 3 до 6 лет условно, один фигурант уголовного дела приговорён к принудительным работам.